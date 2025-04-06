Советский журналист и писатель Альгимантас Чекуолис умер в возрасте 93 лет

4 апреля ушел из жизни советский и литовский писатель, журналист, путешественник Альгимантас Чекуолис. Ему было 93 года.

Альгимантас Чекуолис родился в 1931 году. Рос в городе в Ширвинтосе в Литве. После переехал в Москву, где учился в литературном институте имени М. Горького.

Работал переводчиком в представительстве рыбной промышленности ССР на Кубе, международным журналистом. Знал восемь языков.

В конце 1980-х Чукуолис стал главным редактором еженедельной газеты «Родной край», а в 1990-х начал преподавать на факультете коммуникаций Вильнюсского университета.

За свою карьеру написал 22 книги. Его первое произведение «Через три океана» было опубликовано в 1957 году.

Последние годы жизни он провел в доме престарелых в Тракае, сообщает Telegram-канал Delfi Литва.

Напомним, на 70-м году жизни ушел из жизни режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков. Причина его смерти пока неизвестна.