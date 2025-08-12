Умер от рака в хосписе 81-летний продюсер Джек Бэтмен

Умер продюсер Джек Бэтмен, занимавшийся постановкой театральных спектаклей, мюзиклов и съемкой фильмов. Ему был 81 год. Информация о смерти появилась на сайте Deadline.

На новости о кончине Бэтмена отреагировали члены его семьи. Они подтвердили, что 1 августа Джек ушел из жизни. Последние дни он провел в хосписе в Нью-Джерси. Долгое время продюсер боролся с раком, но так и не смог победить болезнь.

Свою карьеру Джек Бэтмен начал в 1969-м году после того, как переехал в Нью-Йорк из Нью-Джерси. Изначально он планировал стать актером, но прославился как театральный менеджер и продюсер. За свою жизнь он поставил более шестидесяти проектов. Его спектакли и мюзиклы показывали в Лондоне, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Берлине и Сиднее.

Ранее умер писатель Жан-Луи Риге на 79-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Также недавно умерла американская певица Шейла Джордан. Ей было 96 лет. Информацию о кончине звезды джаза подтвердила ее дочь.