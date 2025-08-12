Французский писатель Жан-Луи Риге умер на 79-м году жизни

Ушел из жизни французский писатель, поэт, эссеист, публицист и критик Жан-Луи Риге. Ему было 78 лет.

Новость о кончине Жан-Луи Риге была опубликована на национальном сервисе некрологов.

Писатель, родившийся в 1947 году в Мирабо, получил юридическое образование и долгое время работал нотариусом. Затем он занимался преподаванием в парижском центре профессионального образования. Только, выйдя на пенсию, Жан-Луи Риге смог полностью посвятить себя полностью литературной деятельности.

Основным направлением в творчестве Риге были исторические романы. Его литературный путь начался относительно поздно: первые стихи, эссе и крупные произведения появились в печати лишь в 2012 году. За свою творческую карьеру он успел завоевать ряд премий и активно публиковался в литературных журналах. Жан-Луи Риге был активным членом Союза писателей и членом жюри литературных конкурсов. Его последняя книга увидела свет в 2024 году.

