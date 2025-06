Умер основатель и вокалист группы The Searchers Рон Вудбридж. О смерти сообщил его коллега Майк Пендер в соцсети.

В личном блоге Майка появилось старое фото с умершим. Артист лаконично его подписал: «Прощай, Рон. Ушел, но не забыт». Пендер не стал уточнять причину смерти.

Группа The Searchers была основана в Ливерпуле в 1959 году и стала второй после Beatles, ворвавшейся в американский хит-парад. Участники коллектива снимались в различных шоу, а их песни звучали во многих сериалах, в том числе и в проекте «Американская история ужасов». Среди популярных треков — Sweets for My Sweet, Love Potion No.9, Sugar and Spice, Needles and Pins.

В 2019 году группа распалась, но через 4 года произошло воссоединение с новым составом коллектива.

