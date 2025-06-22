У музыканта была серьезная наркозависимость: гитарист группы Babyshambles Патрик Уолден скончался в 46 лет

Английский музыкант и автор песен Патрик Уолден ушел из жизни. Гитаристу группы Babyshambles было 46 лет. Что стало причиной его смерти, пока не известно, передает Российская газета со ссылкой на соратников артиста.

Фронтмен Babyshambles Пит Доэрти написал в социальных сетях, что гитарист британской группы скончался. Он отметил, что был рад работать с Уолденом. Также певец попросил фанатов творческого коллектива уважать право семьи умершего музыканта скорбеть в частном порядке.

«Нам очень повезло, что мы знали его, любили и работали с ним», — заявил Пит от лица всех артистов группы.

Уолден родился в 1978 году в Лондоне. Он играл в различных лондонских группах до того, как попасть в Babyshambles. Уолден был частью Fluid, Six Cold Thousand и The White Sport.

Что касается непосредственно личности Патрика, то у него имелись проблемы с законом. Кроме того, известный британец страдал от серьезной наркотической зависимости и проходил реабилитацию.

Ранее сообщалось о смерти британского гитариста и педагога Давида Каца. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет.