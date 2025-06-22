Пионер детских радиопрограмм: радиоведущий и поэт Франс Саид ушел из жизни

Мальтийский театральный актер, писатель, сценарист радиоведущий и поэт Франс Саид (настоящее имя — Фрэнсис Генри Саид) ушел из жизни. Причина и обстоятельства его смерти не раскрываются, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фрэнсис родился в 1932 году. Он начал выходить на сцену еще лицеистом. Саид играл ведущие роли, писал сценарии. Позже он работал на радио как ведущим, так и продюсером. Его шоу выходило каждый день.

Также о Фрэнсисе пишут, что, помимо всего прочего, он является пионером детских радиопрограмм на Мальте. Поколениям местных жителей он был известен как Дядя Франс.

За долгие годы жизни Саид написал большое количество литературных произведений. На его счету пять романов и сотни текстов малой формы на мальтийском и английском языках.

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