Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден

Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден. Спортсмену было 97 лет. Печальные новости сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Причина смерти Родена не уточняется. В пресс-службе отметили, что его не стало в субботу 24 августа, и представители ассоциации «очень опечалились», узнав об этом.

К слову, Джордж Роден большую часть своей жизни пробыл в США. Начинал он с небольших соревнований, но со временем стал участвовать в международных. Еще подростком он завоевывал медали в турнирах, но пика карьеры он достиг во взрослом возрасте.

Спортсмен получил золото на Олимпиаде 1952 года в беге на 400 метров, а также одержал победу в эстафете 4х400 метров. Кроме того, Роден являлся рекордсменом – он пробежал дистанцию 400 метров за 45,8 секунды. Этот результат превзошли только в середине 90-х годов.

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