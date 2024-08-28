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Опубликовано 28 августа 2024, 12:20
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Уругвайский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице: известно, что случилось

Футболист Хуан Искьердо потерял сознание во время матча и умер в больнице.
Уругвайский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице: известно, что случилось

© Freepik

Умер полузащитник уругвайского футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо. Ему было 27 лет.

22 июня спортсмену стало плохо во время матча против бразильского «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Он внезапно упал на поле и потерял сознание. Искьердо экстренно госпитализировали, врачи несколько дней боролись за жизнь футболиста, но спасти его не удалось.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако стало известно, что у Искьердо произошло нарушение сердечное ритма. Проведенное в больнице обследование выявило прогрессирующие повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.

Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», - приводит «Матч ТВ» некролог клуба.

Ранее умерла 32-летняя телеведущая Эльвира Петрова из-за оторвавшегося тромба.

Источник фото:Freepik
Источник:«Матч ТВ»
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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