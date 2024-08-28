Уругвайский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице: известно, что случилось
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Умер полузащитник уругвайского футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо. Ему было 27 лет.
22 июня спортсмену стало плохо во время матча против бразильского «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Он внезапно упал на поле и потерял сознание. Искьердо экстренно госпитализировали, врачи несколько дней боролись за жизнь футболиста, но спасти его не удалось.
Официальная причина смерти не раскрывается, однако стало известно, что у Искьердо произошло нарушение сердечное ритма. Проведенное в больнице обследование выявило прогрессирующие повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.
«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.
Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», - приводит «Матч ТВ» некролог клуба.
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