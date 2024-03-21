Умер один из ведущих гримеров России: работал с Цискаридзе и Чуриковой

В Перми умер один из ведущих гримеров России Сергей Мухин. Ему было 68 лет. Об этом сообщает Пермский театр оперы и балета имени Чайковского в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении Мухин проработал несколько десятков лет. Сотрудники говорят, что без него не обходился ни один спектакль. Пермский театр был для него практически вторым домом, где он чувствовал себя художником и погружался в выбранную эпоху с головой.

«В некоторых спектаклях он даже выходил на сцену, как, например, в недавней премьере театра — опере „Бал-маскарад“. Зрителю предоставлялась возможность увидеть, как внешность артиста преображается благодаря работе гримера», – говорится в сообщении.

Знаменитости удалось поработать не только в драме или опере, но также в оперетте и кино. Ему доверяли создание внешнего облика Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие артисты. Театр приносит соболезнования родным и близким Сергея Мухина.

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