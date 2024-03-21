На 101-м году жизни умер создатель военного грузовика «Урал» Анатолий Титков. Об этом сообщает mk.ru.

Анатолий Титков умер в доме престарелых в деревне Яковлево 20 марта. Месяц назад он отметил 100-летие.

Титков в течение 9 лет был главным конструктором Уральского автомобильного завода. Он создал военный грузовик «Урал-375», который использовался для транспортировки ракет. За свои разработки Титков получил в 1972 году Государственную премию СССР. Также умерший трижды был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

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