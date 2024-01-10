Умер страдавший алкоголизмом барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

Бывший барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак умер в 61 год. Его не стало во вторник, 9 января. Об этом сообщает портал TMZ.

О том, что Джеймс скончался, рассказала его дочь Тоби. Она уточнила, что его сердце остановилось, когда он находился в Луисвилле. Причина смерти музыканта пока не уточняется. Однако отметим, что в последних интервью Джеймс признавался, что, как бы не старался, но не мог окончательно бросить пить.

К слову, коллектив Коттак покинул из-за проблем со здоровьем в 2016 году, несмотря на то, что состоял в нем с 1996 года. Вместе со «скорпионами» он выпустил шесть пластинок. Кроме того, музыкальная карьера барабанщика связана с группами Kingdom Come, Warrant, Dio, а также сольной деятельностью.

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