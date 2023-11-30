Умер один из отцов отечественной космонавтики 90-летний Михаил Маров. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на высказывание научного руководителя ИКИ РАН Льва Зеленого.

30 ноября 2023 года в 6 утра скончался академик Михаил Маров. Ему было 90 лет. По словам его коллеги, в последнее время Маров сильно болел. Несмотря на проблемы со здоровьем, академик «прекрасно делал полуторачасовые доклады».

Напомним, что Маров считался научным руководителем «космических миссий СССР». Когда в конце лета 2023 аппарат «Луна-25» потерпел неудачу, ученый попал в больницу. Он считал, что лунные экспедиции — дело всей его жизни.

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