Проигравший пять боев в РФ нигерийский боксер Оланреваджу скончался после поединка

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер после боя в Гане. Об эом сообщает BBC.

Известно, что бывший чемпион Нигерии и Западной Африки, проводил бой против Джона Мбанугу. Спортсмен потерял сознание в концовке третьего раунда, ему была оказана первая помощь. Позднее он был доставлен в больницу, где медики смогли лишь констатировать смерть 40-летнего боксера.

Уточняется, что это был 24-й профессиональный бой в карьере Оланреваджу. Всего спорстмен одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью.

Покойный в основном проводил бои на родине, а в 2022–2024 годах у него состоялось пять поединков в разных городах РФ, во всех он потерпел поражение.

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