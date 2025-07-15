Умер народный артист Республики Молдова и дирижер Георге Шевчишин. О смерти сообщает «Российская газета».

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Дирижер родился в 1951 году. В 1973 году он начал профессиональную деятельность в оркестре народных инструментов «Сперанца». С 1980 был дирижером оркестра ансамбля «Жок».

Также умерший был автором более четырехсот музыкальных аранжировок и сыграл ключевую роль в формировании звучания Национального академического ансамбля народного танца «Жок». Пластинки с его записями неоднократно издавались фирмой «Мелодия».

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