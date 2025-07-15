Умер в 35 лет эстонский актер из сериала «На семи ветрах» Йорген Лиик

Эстонский актер Йорген Лиик умер в возрасте 35 лет. Причина кончины пока не раскрывается. Информацию о смерти артиста опубликовал портал IMDb.

На данный момент обстоятельства смерти Лиика неизвестны. Также нет информации о том, болел ли актер чем-то в последние годы жизни или нет.

Йорген Лиик дебютировал на сцене в 2014 году после окончания Эстонской академии музыки и театра в Таллине. Первый большой проект артиста в кино – «Последний Ромео». Также зрители видели его в фильмах и сериалах «На семи ветрах», «Офисная месть», «Полярный мальчик», «Мрачный рай», «Конец цепи», «Ноябрь» и других.

Актер продолжал сниматься в кино вплоть до кончины. Последний проект с участием Йоргена «Аврора» вышел на экраны в 2025 году.

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