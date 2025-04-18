Умер на 90-м году жизни поэт и сценарист Любомир Симович

Умер поэт, сценарист и драматург Любомир Симович. Ему было 89 лет. Об этом сообщает иностранная газета Blic.

По информации источника, Любомир ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти пока не называется. Также неизвестно, как прошли последние дни жизни писателя.

Отметим, что Симович окончил филологический факультет Белградского университета. После он работал в редакции культурных новостей Радио Белграда. Параллельно он писал пьесы и публиковал их. Он является автором таких произведений как «Иголка и нитка», «Яичная скорлупа», «Планета Дунай», «Разум для моря» и других.

Также Любомир писал сценарии. Самая известная экранизация его произведения — «Бой на Косовом поле». Фильм вышел в 1989 году.

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