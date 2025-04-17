Умер советский режиссер Руслан Шахмалиев

Скончался азербайджанский советский режиссер документального кино, сценарист Руслан Шахмалиев. Ему было 87 лет.

О смерти сообщил Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале.

Шахмалиев ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти не называется. Организация принесла соболезнования родным умершего.

Руслан Шахмалиев родился в 1937 году, окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм».

В 1989 году вышла его работа «Куда дует ветер?» - он выступил режиссером и сценаристом документального фильма. Написал сценарий к «Поющей земле». Среди его работ также «Мост через Каспий», «Русская кухня» и другие.

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