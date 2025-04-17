Умер в 66 лет архитектор и автор храмового комплекса в Москве Артак Гулян

Умер архитектор и автор известных храмов Артак Гулян. Ему было 66 лет.

Причина смерти не уточняется. Союз армян России выразил соболезнования родным мастера.

Как пишет aif.ru, Гулян создал проект храмового комплекса в Москве. Он находится на пересечении Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы. Работает с 2013 года. Его кафедральный собор – крупнейший армянский храм за пределами Армении с высотой 50 метров. Собор сделан пятиглавым, а не одноглавым, как принято у армянских храмов. За счет этого он органично вписывается в архитектуру Москвы.

Другие проекты Гуляна – это церковь Святых мучеников в Ереване, храмы в Иордании и Севане.

В Союзе армян России вспоминают Гуляна как «замечательного человека». Отмечается, что во время строительства храмового комплекса в Москве он часто бывал в организации, расположенной рядом.

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