Депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов упал замертво возле своего дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, все произошло возле дома на улице Красного Курсанта. Мужчина почувствовал себя плохо и умер перед тем, как к нему доехали сотрудники скорой помощи. Пять дней назад ему исполнилось 74 года.

Отмечается, что в последнее время депутат проходил лечение от онкологического заболевания.

Напомним, что в начале 90-х Таланов возглавлял Петербургское отделение Демократической партии, был президентом Северо-Западного центра политических технологий. Также он был участником Общества психологов России и создал более 50 научных работ.

Ранее мы писали о том, что экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет. Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал Качкаева как жизнерадостного товарища, любимого всеми горожанами. Он также отметил, что причиной смерти стала остановка сердца.