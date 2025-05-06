Победивший рак 39-летний альпинист Александр Панко умер от сердечного приступа

Победивший рак мозга американский альпинист Александр Панко погиб во время восхождения на Макалу в Гималаях. Ему было 39 лет.

Официальной причиной смерти спортсмена назвали сердечный приступ, сообщает Metro.

Известно, что 4 мая команда из четверых альпинистов поднялась до отметки 8448 метров. На высоте Панко внезапно почувствовал себя плохо. О трагедии сообщил представитель экспедиционного тура Исвари Паудель.

Макалу — это пятый по высоте восьмитысячник мира в Гималаях, расположенный на границе Непала с Китаем.

Александр Панко в 2005 году смог побороть рак мозга. В 2016 году он увлекся альпинизмом и отправился в путешествие на Килиманджаро. В 1019 году покорил Эверест.

В 2023 году после восхождения на Ама-Даблам в Гималаях у него диагностировали хронический миелоидный лейкоз. Организм мужчины не мог вырабатывать эритроциты, необходимые для акклиматизации на экстремальных высотах.

Ранее умерла 11-летняя актриса сериала «Единомышленники» Миллена Брандао, пережив 13 остановок сердца.