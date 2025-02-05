Умер на 85-м году жизни музыкант с мировым именем Петер Шмидль

Австрийский музыкант с мировым именем Петер Шмидль умер на 85-м году жизни. Он был легендарным кларнетистом. Некролог публикует Musik Heunte.

Отмечается, что Петер внезапно скончался 1 февраля. Причина смерти не озвучивается. Информацию об уходе из жизни музыканта подтвердили в Венском филармоническом оркестре, где работал артист.

«Шмидль был выдающимся музыкантом и невероятным педагогом», - указано в некрологе.

К слову, слава Петера вышла далеко за пределы Австрии. Его знали и любили по всему миру. Он играл с оркестрами Зальцбурга и Токио, работал с Бернстайном, Менухиным и Гербертом фон Караяном. Кроме того, он писал музыку для фильмов.

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