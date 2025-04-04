Умер на 84-м году жизни американский актер и певец-аутсайдер Майкл Хёрли

Умер американский актер и певец-аутсайдер Майкл Хёрли. Мужчины не стало на 84-м году жизни. Об этом сообщает зарубежное издание Rolling Stone.

В некрологе сказано, что артист скончался 1 апреля. Майкла знали как певца, мультиинструменталиста, автора песен, актера, художника и поэта. Он начал карьеру в первой половине 1960-х.

Хёрли работал в жанре аутсайдерской, некоммерческой музыки – выбрал фолк. Когда говорили о творчестве музыканта, добавляли приставку «фрик». Его исполнение можно услышать в «Дэдвуде» и «Гамлете» 2000-го - с Хоуком, Мюрреем и Маклахленом.

Актер также снялся в фильме с Беном Фостером «Не оставляй следов».

В качестве музыканта он работал вплоть до 2021 года, выпустив последнюю пластинку в том же году.

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