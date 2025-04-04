Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения. Об этом сообщает Le Temps.

Режиссер и продюсер из Швейцарии Жан-Луи Порше совершил суицид спустя несколько дней после того, как он отпраздновал свое 76-летие. Известно, что тело режиссера нашли 31 марта.

Около года назад Порше попал в серьезную аварию, однако накануне смерти он почти полностью восстановился и не жаловался на свое здоровье, рассказали знакомые режиссера.

Причиной суицида могли стать проблемы с работой и деньгами — недавно Порше согласился стать продюсером для фильма «Дворец», потратив на него 17 миллионов евро. Однако в прокате фильм провалился, собрав менее миллиона евро.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила о смерти отца мужа. Что стало причиной смерти, актриса не сообщила.