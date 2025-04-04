В Израиле в возрасте 73 лет умер советский писатель и бард Даниил Клугер

В Израиле умер советский писатель и бард Даниил Клугер. Его похоронили на кладбище в Реховоте в тот же день.

Об этом сообщает «Российская газета».

Клугера не стало 3 апреля. Барду было 73 года. Причина смерти не называется.

Даниил родился в Симферополе 8 октября в 1951 году. По образованию был физиком. В 1994-м репатриировался в Израиль, работал в прессе.

Первые его публикации увидели свет в 1970-х годах. Клугер выпустил несколько книг. Некоторые произведения инсценировали в Москве. Помимо прозы, писал стихи, переводил поэзию. Удостоен премии «Олива Иерусалима».

Ранее сообщалось о смерти звезды «Бетмэна» Вэла Килмера.