От рака умер главный строитель дирижаблей в России Александр Кирилин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 27 января утром ему вызвали скорую помощь, но Александр отказался от госпитализации. Вечером того же дня стало известно о его смерти.

Александр Кирилин был главным популяризатором дирижаблей. До СВО он предлагал проекты аэростатов с двигателями, которые могли бы использоваться для переброски нефтеоборудования в дальние регионы Сибири. Сейчас его дирижабли используются для ретрансляции радиосигналов и наведения оружия в зоне СВО.

Ранее в возрасте 73 лет умер актер и бизнесмен Игорь Янковский. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что белорусский режиссер Александр Анисимов умер в возрасте 62 лет.