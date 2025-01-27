Умер на 78-м году жизни заслуженный артист РСФСР Петр Сорокин

Умер заслуженный артист РСФСР и обладатель знака отличия Министерства культуры Российской Федерации «Почетный наставник» Петр Сорокин. Ему было 77 лет.

О смерти Сорокина сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» Министерства культуры Курской области. В заявлении сказано, что Петр много лет своей жизни посвятил изучению личности и творческого наследия Надежды Плевицкой.

«Благодаря Сорокину на Курской земле выступали лучшие голоса страны, в том числе молодые таланты, влюбленные в русскую песню и творчество Плевицкой», - отметили в посте.

Причина смерти артиста пока неизвестна. В региональном Минкульте подчеркнули — до последнего Петр Сорокин продолжал работать и «служить русской культуре».

Ранее стало известно о смерти композитора и автора гимна Усть-Куломского района Ивана Нестерова. Ему было 70 лет.

Также недавно скончался представитель известной династии Янковских — Игорь Янковский.