Умер 70-летний композитор и автор гимна Усть-Куломского района Иван Нестеров. Об этом сообщает aif.ru.

На 71-м году жизни скончался Иван Нестеров. Что стало причиной смерти — не уточняется. Церемония прощания состоится 28 января в 10 часов в Аныбском Доме культуры.

Умерший был военным дирижером и композитором, заслуженным работником культуры Республики Коми.

«На протяжении многих лет он занимал должность начальника – художественного руководителя концертных ансамблей, оркестров различных родов войск, в том числе внутренних войск МВД города Сыктывкар. Его песни и композиции становились победителями на различных фестивалях», — сказано в некрологе.

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