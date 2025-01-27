Умер представитель известной династии Янковских

Умер представитель династии Янковских – актер, медиаменеджер Игорь Янковский. Ему было 73 года.

О смерти сообщает издание Sostav со ссылкой на источники.

Причина смерти не уточняется. Известно, что Игорь Янковский был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России.

Его путь в рекламном бизнесе начался в 1992 году. Янковский руководил коммуникационной группой «Максим». Возглавлял Московский Международный фестиваль рекламы.

Он был выпускником театрального училища имени Щукина. До 1992 года служил в Московском драмтеатре на Малой Бронной.

Сыграл в картинах «Приключения принца Флоризеля», «Однофамилец», «Женатый холостяк» и других. В 2001-м был ведущим программы «Алчность» на НТВ.

Игорь Янковский приходился сыном народному артисту СССР Ростиславу Янковскому и племянником Олегу Янковскому.

Ранее сообщалось о смерти 59-летнего актера Игоря Ромащенко. Его одногруппницей по ГИТИСу являлась актриса Евгения Добровольская, которая скончалась от рака 10 января.