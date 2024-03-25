Умер в 57 лет композитор Николай Орса, работавший с Басковым и Кобзоном

В 57 лет умер композитор и саунд-продюсер Николай Орса. Он работал со многими отечественными звездами, среди которых певцы Николай Басков, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский. О кончине музыканта сообщил в социальной сети «ВКонтакте» его коллега и ученик.

Причина ухода их жизни композитора — инфаркт. Более никаких подробностей не раскрывается. Его приятель лишь поделился воспоминаниями об их знакомстве. По его словам, Орса его многому научил в звукорежиссуре.

«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» — сказано в сообщении.

Отметим, что Николай работал с большим количеством исполнителей. Сотрудничал с Любовью Успенской, Стасом Михайловым, группами «Э.С.Т.», «Непоседы», «Домисолька». Также его творчество можно услышать в фильмах «Елки», «Духless» и других.

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