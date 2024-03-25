Умер народный артист России Рафаэль Клейнер

Скончался актер и режиссер, народный артист России Рафаэль Клейнер. Об этом пишет mk.ru.

84-летний артист ушел из жизни накануне. Точная причина смерти не раскрывается. Прощание с Клейнером состоится во вторник, 26 марта, в 11:00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).

Напомним, Рафаэль Клейнер появился на свет в 1939 году в деревне Рубежное Украинской ССР. В 1966-м окончил Новосибирское театральное училище по специальности «артист драматического театра и кино». В 1966—1967 годах работал мастером художественного слова в Новосибирской областной филармонии, с 1967 по 1970-й являлся актером Московского театра драмы и комедии на Таганке, а с 1968 года — артистом, режиссером и сценаристом Московской филармонии.

Дебют Клейнера в кино состоялся в 1983 году. Самыми известными картинами с участием актера являются «Детский сад», «Мораль Леонардо», «Похороны Сталина», «Превращение» и «Мелодия для шарманки».

В 2010-м актера наградили Орденом Дружбы, а в 2019-м — почетной грамотой президента России.

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