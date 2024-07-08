Умер кинорежиссер и муж Фариды Курбангалеевой* Денис Красильников

В Чехии умер кинорежиссер, муж журналистки Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Денис Красильников. У него остались двое детей.

О смерти сообщает издание «БИЗНЕС Online». Отмечается, что Красильникова не стало 7 июля.

Смерть подтвердил председатель союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Причины случившегося не называются. Год назад Красильников отмечал 50-летие.

Известно, что вместе с женой последние годы он проживал в Чехии. В браке родились двое дочерей.

В конце июня Курбангалееву* внесли в список иноагентов на территории РФ. В обоснование решения Минюст отмечал, что журналистка проживает за пределами России и работает ведущей на площадке, предоставляемой иностранным агентом.

До этого журналистку объявили в международный розыск. Она была заочно арестована в России.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга