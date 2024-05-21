Умер на 71-м году жизни композитор Андрей Пивкин

Композитор, музыкант, педагог и член Союза композиторов России и Мордовии Андрей Пивкин умер на 71-м году жизни. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Причина смерти Пивкина пока не раскрывается. Также нет данных о том, болел ли он в последние годы жизни или нет. Прощание с известным композитором пройдет 22 мая у музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. А отпевание будет в Храме Казанской иконы Божией Матери.

Отметим, что Андрей Пивкин был заслуженным деятелем искусства Мордовии и в последние годы преподавал в музыкальном училище. В региональном министерстве культуры, национальной политики и архивного дела выразили свои соболезнования родным композитора и подчеркнули, что он внес огромный вклад в развитие музыкальной жизни Мордовии.

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