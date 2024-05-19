Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер за десять дней до своего 65-летия

Московский театр «Поколение» сообщил о смерти актера Олега Зимина. Он не дожил десять дней до своего 65-летия.

Причина смерти артиста не раскрывается, известно только, что он ушел из жизни 17 мая. О дате прощания и месте похорон информации также не приводится.

«Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Олег Зимин служил в театре «Поколение» с 2006 года. Он был задействован во многих музыкальных постановках в качестве солиста-вокалиста. Кроме того, актер часто выступал в роли ведущего тематических концертных программ и вечеров.

Зимин получил образование в Российской академии театрального искусства, а также академии музыки имени Гнесиных.

Он запомнился зрителям по спектаклям «Гусарская баллада», «Недоросль», «Женитьба Бальзаминова», «Гусар. История любви» и других постановок. При этом особую известность ему принесла работа в мюзикле «Последнее испытание», поставленном по «Саге о копье».

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