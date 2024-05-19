Трагически погибла в ДТП солистка ярославской филармонии Альбина Хрипкова

Солистка ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми погибли в автомобильной аварии, произошедшей на московской трассе в Ростовском районе. Трагедия произошла в ночь на 19 мая.

Всего при столкновении автомобилей HAVAL и Ford погибли три человека: водители обеих машин и 58-летняя пассажирка. Удар был такой силы, что приехавшие медики лишь констатировали смерть, сообщает портал «Сорока».

Альбина Хрипкова с 2000 года являлась солисткой Ярославской государственной филармонии. Вместе с ней разбившемся автомобиле Ford находилась преподаватель фортепиано Елена Лумми, которая более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л.В. Собинова.

Смерть деятелей культуры подтвердил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он назвал произошедшее огромной утратой для региона и всего мира культуры.

«Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким», – написал ярославский губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Обстоятельства смерти дипломата не раскрываются.