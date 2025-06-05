Умер на 51-м году жизни актер из «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун

4 июня на 51-м году жизни скончался петербургский актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных сериалах, в том числе «Бандитский Петербург». О его смерти сообщает aif.ru.

Причины ухода из жизни и дата прощания с артистом пока не объявляются.

Константин Шелестун родился 23 февраля 1975 года в Павлодаре. В 2002 году он окончил СПбГАТИ (ныне — Российский институт сценических искусств) и вскоре присоединился к труппе Небольшого драматического театра Льва Эренбурга. Параллельно он преподавал в мастерской Эренбурга.

Актер снялся более чем в 80 фильмах и сериалах, включая популярные проекты: «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей».

«Коллектив театра и все, кто знал Константина Шелестуна, глубоко потрясены этой утратой. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким артиста», – сообщили в пресс-службе Небольшого драматического театра в Санкт-Петербурге.

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