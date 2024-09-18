Умер на 33-м году жизни корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев. Ему было 32 года.

В официальном Telegram-канале РИА Новости появился пост о кончине сотрудника. Отмечается, что Иван ушел из жизни после тяжелой болезни. Другие подробности смерти не сообщаются.

«Иван был открытым, добрым человеком и талантливым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы „Россия сегодня“ искренне соболезнует родным и близким», — написали в некрологе.

Иван Сураев окончил МГИМО, а после пошел работать в информационное агентство. В основном журналист освещал работу оборонно-промышленного комплекса России. Кроме того, ради хороших материалов он нередко участвовал в опасных командировках.

Информации о месте и времени прощания с корреспондентом пока нет.

Ранее умер кавалер ордена Красного Знамени Таймураз Батагов. Ему было 84 года.

Также недавно ушел из жизни бывший тренер теннисистки Шараповой Роберт Лэнсдорп. Причина смерти мужчины не уточняется.