Умер в возрасте 84 лет кавалер ордена Красного Знамени Таймураз Батагов

Умер генерал-майор юстиции, кавалер ордена Красного Знамени Таймураз Батагов, в 1988 году руководивший операцией по спасению заложников в автобусе в Орджоникидзе. Ему было 84 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о времени и месте похорон и церемонии прощания.

Информацию о смерти Батагова в своем Telegram-канале подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Таймураз Джетагазович посвятил свою жизнь службе и интересам Отечества. Принимал непосредственное участие и руководил расследованиями ряда громких преступлений. Когда в декабре 1988 года в Орджоникидзе – так тогда назывался Владикавказ, бандиты захватили в заложники целый класс детей, учительницу и водителя автобуса, Таймураз Батагов вел переговоры с террористами, координировал действия на месте», - говорится в некрологе.

После выхода на пенсию Таймураз Багатов много времени уделял работе с молодежью.

Ранее в Одессе умер работавший с режиссером Говорухиным кинооператор Леонид Бурлака. Ему было 85 лет.