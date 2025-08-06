В возрасте 84 лет умер народный артист России Владимир Сафронов

Умер народный артист России Владимир Сафронов. Ему было 84 года.

О смерти сообщили в Малом театре.

«В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова», - говорится в некрологе.

В театре о Сафронове говорят как о «большом мастере и уникальном педагоге».

Сафронов – выпускник Щепкинского театрального училища. Он пришел в Малый театр в 1972 году, сыграл около 60 ролей. Отмечается, что Сафронов стал «одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского».

В театре отмечают жизнелюбие Сафронова, его красивый голос. Коллеги мастера говорят, что им будет этого не хватать, и выражают соболезнование родным и близких артиста.

5 августа сообщалось о смерти художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова. Последние годы он столкнулся с проблемами с сердцем. В июне Юхананова госпитализировали в кардиологию.