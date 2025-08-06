Скульптор Валерий Окарский умер после тяжелой болезни в возрасте 69 лет

Умер всемирно известный российский скульптор Валерий Окарский. Ему было 69 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются, однако известно, что деятель культуры тяжело болел и ушел из жизни 2 августа. Большую часть жизни он прожил в Волгодонске, однако последнее время он находился в Москве и проходил лечение в одной из клиник. Валерия Окарского похоронили 5 августа на Ваганьковском кладбище.

Валерий Окарский с детства любил рисовать, окончил целиноградскую школу художников-оформителей.

В 30 лет переехал в Волгодонск и стал одним из главных художников города. Местные власти выделили ему мастерскую, дали квартиру. Он создал стелу воинам Великой Отечественной на бульваре Великой Победы. Всего он создал более 1 000 работ.

Его работы были представлены на выставках в Европе, Индии, Китае, США. Окарский являлся одним из самых известных скульпторов в России, сообщает портал «Блокнот. Волгодонск».

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