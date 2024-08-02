Умер музыкант и автор песен группы «Апрельский марш» Сергей Елисеев. О смерти Сергея сообщила его супруга в соцсети.

31 июля в Екатеринбурге ушел из жизни Сергей Елисеев. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что прощание с музыкантом состоится 3 августа в 12:00 в морге ЦГКБ №1.

«Из жизни ушел великий музыкант, замечательный друг, прекраснейший отец и мой любимый человек Сергей Елисеев. Буду любить и помнить тебя всегда», — сообщила жена Сергея.

Елисеев — гитарист, основатель и автор песен рок-группы «Апрельский марш». Он участвовал в записи первого альбома «Музыка для детей и инвалидов». В 1992 году гитарист ушел из коллектива.

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