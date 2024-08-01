«Страшное горе, нет слов»: умер в 62 года гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин

В возрасте 62 лет умер гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин. Причина смерти не называется.

Об уходе музыканта из жизни сообщил 78.ru со ссылкой на артиста Игоря Сукачева. Он напомнил, что Левитин стоял у истоков коллективов «СерьГа» и «Мордор», был гитаристом «Ва-банка».

«Светлая память», - написал Сукачев.

О смерти музыканта также сообщили представители группы «Мордор». Они написали: «Страшное горе… Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы «Мордор», наше музыкальное сердце… Сергей Левитин. Нет слов».

Левитин также известен как автор песен «Озеро», «Теплей».

Ранее сообщалось о смерти 33-летнего артиста Тимура Шивырева. Как стало известно, в жару у него поднялось давление, актер упал и ударился головой.