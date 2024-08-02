Почти 50 лет работала в театре и исполнила более 150 ролей: скончалась актриса Людмила Приходько

Советская актриса, народная артистка Украины Людмила Приходько ушла из жизни. Об этом стало известно от пресс-службы Волынского музыкального драмтеатра, где она служила долгое время.

Знаменитость скончалась 1 августа на 80-м году жизни, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. Большую часть своей жизни, почти 50 лет, Приходько отдала работе. За это время служащая театра и актриса исполнила более 150 ролей.

Так, Людмилу Ивановну можно увидеть в фильмах «Прощайте, фараоны», «Бурьян», «Дневной поезд». Кроме того, народная артистка играла в картине под названием «Гений» со звездами советского кино Иннокентием Смоктуновским и Александром Абдуловым.

Что стало причиной смерти Приходько, не сообщается. Прощание с артисткой состоится 2 августа в Вoлынском драмтеатре.

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