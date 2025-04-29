Умер музыкант Геннадий Казак

Умер музыкант, композитор и поэт Геннадий Казак. Мужчина ушел из жизни в Орле, в возрасте 83 лет. Об этом сообщает телерадиокомпания «Истоки».

По данным источника, Казак был также педагогом. Он посвятил родному городу песни «Мы – орловчане», «Баллада о березе», «За все цветы – спасибо». Жители помнят его яркие выступления на областных телеканалах. Он любил исполнять не только песни, но и частушки.

Артист учил молодых любителей творчества играть на музыкальных инструментах, таких как скрипка, аккордеон и гитара.

Причина смерти мужчины не называется. Отмечается, что прощание с Геннадием Владимировичем пройдет 1 мая в 13:00 по адресу: улица Лескова, дом 18.

Ранее мы писали о том, что умер на 84-м году жизни заслуженный артист РФ Алексей Крыченков. Мужчина посвятил Театру Российской Армии 62 года. Там выразили соболезнования близким и родным.

Также стало известно о смерти народного артиста РСФСР и Башкортостана Фидана Гафарова.