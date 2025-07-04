Умер молодой режиссер Никита Новиков, поставивший спектакль в Омске. Некролог был опубликован на сайте театра имени Л.И. Ермолаевой.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Известно, что 2 мая 2025 года в театре состоялась премьера его спектакля «Звездопад». Постановка стала дипломным проектом Новикова.

«Эта работа стала ярким свидетельством таланта Никиты, его творческого видения и преданности искусству. Спектакль получил высокие оценки зрителей и критиков — результат искреннего и ответственного отношения Никиты к своему делу», — сказано в некрологе.

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