Умерла художественный руководитель ансамбля русской песни «Катюша» из Карелии Любовь Тренина

Скончалась художественный руководитель народного ансамбля русской песни «Катюша» из Карелии Любовь Тренина. О ее смерти сообщил в соцсетях «Городской дом культуры ПТЗ».

Любовь Александровна ушла из жизни 2 июля. Ей было 73 года. Дом культуры выразил соболезнования семье и друзьям худрука. В сообщении говорится, что коллектив ансамбля, в котором она проработала более 20 лет, стал для нее настоящей семьей. «И вот семья осиротела».

«Не стало нашей дорогой Любочки Трениной! Самой любимой, талантливой, по-настоящему родной. Любовь Александровна, главная "Катюша" – милая, улыбчивая, приветливая, солнечна. Больно, невозможно поверить, все произошло так быстро и неожиданно. Скорбим все вместе. Слезы на сердце… Светлая память доброму человеку!» — сообщается в паблике.

Дата прощания с деятельницей культуры пока не озвучена.

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