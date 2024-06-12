Звезда «Французского связного» Тони Ло Бьянко умер в 87 лет от рака простаты

В США скончался актер и режиссер Энтони «Тони» Ло Бьянко, ставший знаменитым благодаря ролям в фильмах «Крутой Уокер» и «Французский связной».

Причиной смерти 87-летнего артиста стал рак простаты. Как сообщил его представитель таблоиду Fox News, Тони Ло Бьянко ушел из жизни в ночь на 12 июня. В последние минуты рядом с ним находилась жена.

Энтони «Тони» Ло Бьянко родился в Бруклине в семье итальянцев, эмигрировавших с Сицилии. В 1960 году он создал свою театральную группу и параллельно начал сниматься в кино.

За свою карьеру он успел сыграть в более чем 100 картинах. При этом широкую известность актеру принесли проекты «Закон и порядок», «Крутой Уокер», «Улицы Сан-Франциско» и «Любовь к жизни».

Ранее во Франции после борьбы с раком умерла одна из величайших певиц Франсуаза Арди. Она долгое время боролась с лимфомой.