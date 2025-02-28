«Все было хорошо»: дочь актера Джина Хэкмена вышла на связь после обнаружения тела отца

Дочь актера Джина Хэкмена прокомментировала внезапную смерть отца и его жены. Супругов нашли мертвыми в доме в Санта-Фе. Лесли Энн Хэкмен призналась, что у звезды Голливуда не было проблем со здоровьем, которые могли привести к кончине, однако она не общалась с ним пару месяцев.

В интервью Daily Mail дочь актера рассказала, что, несмотря на возраст, Джин был в хорошей физической форме. Также перед смертью он не переносил никакие серьезные операции.

«Ему нравилось заниматься пилатесом и йогой, и он продолжал тренироваться несколько раз в неделю. Так что он был в хорошем здравии», - поделилась Лесли.

С отцом девушка была в хороших отношениях, но в последнее время она не находила время, чтобы повидаться с ним.

«Мы были близки. Я не разговаривала с ними пару месяцев, но все было хорошо», - рассказала Лесли Энн.

Ранее СМИ сообщили, что тела Джина Хэкмена и его жены оказались частично мумифицированы.