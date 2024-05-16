Умер летчик-испытатель Дмитрий Автухов, ликвидировавший аварию в Чернобыле

Появилась информация о смерти летчика-испытателя Дмитрия Автухова. Он известен тем, что занимался ликвидацией аварии в Чернобыле. Печальные новости сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной кончины Автухова стал рак. Отметим, что это довольно распространенная болезнь среди людей, которые находились в непосредственной близости от взорвавшего ядерного реактора в 1986 году.

Летчик за свою жизнь смог освоить 20 типов самолетов и вертолетов. Также он пробовал себя и в актерской профессии. Автухов снялся в фильме «Черная акула». В нем он исполнил роль пилота.

Ранее стала известна причина смерти кремлевского художника Сергея Андрияки. Он скончался в возрасте 65-ти лет. Около 130 его полотен украшают стены Кремля.

Также умер 76-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков. На данный момент причина его ухода из жизни не раскрывается. Однако недавно появилась информация о прощании с ним.