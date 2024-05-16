Умер главный кремлевский художник Сергей Андрияка

Умер российский живописец Сергей Андрияка. Ему было 65 лет. По данным Telegram-канала Mash, у художника был рак кишечника.

Как сообщил источник, в последнее время Сергей боролся с тяжелой болезнью. Однако все-таки не смог вылечиться. О его смерти стало известно 16 мая. О том, что происходило с ним незадолго до кончины, пока ничего неизвестно.

Отметим, что Сергей Андрияка был главным кремлевским художником. В Кремле висят 130 его полотен. К слову, также там есть и работы его учеников. Так, во время инаугурации Владимир Путин обратил внимание на одну из картин. Оказалось, что ее написала подопечная Сергея.

Дата, место и время прощания с художником пока не уточняются.

Ранее умер 76-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Леваков. Причина смерти знаменитости неизвестна. О его уходе из жизни сообщили в Санкт-Петербургском академическом театре им. Ленсовета.

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