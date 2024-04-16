Умер «король ремейков», снявшийся в 135 фильмах: известна причина

Индийский артист Дваракиш, снявшийся в 135 фильмах, умер от сердечного приступа в Бангалоре. Об этом сообщает Times of India.

Знаменитости не стало 16 апреля на 82-м году жизни. Настоящее его имя Бангл Шама Рао Двараканатх, но поклонникам он известен под псевдонимом Дваракиш. Мужчина был не только актером, но также режиссером, продюсером, сценаристом и музыкантом. Причиной смерти называют сердечный приступ.

Индийская звезда родился в 1942 году и стал популярным благодаря содействию актера и режиссера Шивашанкара. Сначала он занимался автомобильным бизнесом, это дело было их семейным. Но в начале 1960-х годов он решил начать актерскую карьеру. Тогда ему помог дядя, работавший режиссером, Кришнамурти.

Дваракишу досталась роль принца, а после он снялся еще как минимум в 135 фильмах, продолжая дело вплоть до самой смерти. Он зарекомендовал себя, в том числе как режиссер и продюсер. Его даже прозвали «королем ремейков». Он снимал ремейки на фильмы из Болливуда, Толливуда, Колливуда и Молливуда.

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